Сапарбаеву 67 лет. Почему ему разрешили привиться от коронавируса?

Чувствует он себя прекрасно.

Первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов объяснил, почему разрешили акиму Жамбылской области Бердыбеку Сапарбаеву привиться казахстанской вакциной от коронавируса QazCovid-in, передает zakon.kz.

Минздрав ранее заявлял, что вакцина противопоказана детям до 18 лет и пожилым людям в возрасте старше 65 лет, в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности. Акиму Жамбылской области сейчас 67 лет.

Буквально на прошлой недели мы посещали Жамбылскую область. Аким Жамбылской области чувствует себя прекрасно, очень бодр, полон сил и энергии. Занимается выполнением своих обязанностей. Что касается того, что мы дали разрешение, то здесь надо понимать, что спонсором клинического исследования является разработчик вакцины. Министерство здравоохранения не определяет показания, в то же время при наборе добровольцев, при заполнении соответствующей документации о добровольном согласии, лица могут привлекаться к добровольной вакцинации и быть участниками исследования. В целом исследование может себя включать лиц и выходящих за рамки, тех которых мы сейчас рекомендуем, - сказал он во время брифинга.

Как отметил Шоранов, что ограничения по возрасту – могут быть пересмотрены по мере получения дополнительной информации о ходе клинических испытаний.

28 декабря стало известно, что аким Жамбылской области привился казахстанской вакциной от Covid-19.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!