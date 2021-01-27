В горздраве Алматы побывали следователи

Итогов проверки пока нет.

Руководитель Управления общественного здоровья города Алматы Нариман Табынбаев ответил на вопрос об оперативных мероприятиях, проведенных в ведомстве, передает zakon.kz.

Ранее сообщалось, что следственные органы ведут проверку в УОЗ города, связанную с расходованием денег на борьбу с Covid-19. В прокуратуре комментировали, что начато досудебное расследование по ст. 189 УК РК - Присвоение или растрата вверенного чужого имущества по факту предоставления поставщиками медицинских изделий, не соответствующих предъявляемым требованиям. Подозреваемым по делу никого не признавали.

На сегодня ситуация, по словам Табынбаева, без изменений - результатов проверки нет.

На самом деле прямого отношения не имеем, материалы для ведения следствия по двум случаям следственные органы у нас изымали. Результаты пока не предъявлены, все работники на рабочих местах. Говорить об итогах расследования - я не владею материалами, - сказал Табынбаев.

Он напомнил, что проверка велась по двум случаям - закуп средств индивидуальной защиты и оборудования.

По словам Табынбаева, одна сотрудница, которую привлекали в рамках проверки, была уволена, сейчас она перешла на другую работу. Второй сотрудник, который отвечает на вопросы по следствию, находится на рабочем месте, требований об его отстранении не поступало.

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