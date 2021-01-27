В Акмолинской области задержан мошенник, находившийся в межгосударственном розыске

28-летнего мужчину задержали в больнице, где он производил отделочные работы.

Акмолинские полицейские разыскали шымкентского мошенника, который был в межгосударственном розыске, сообщает zakon.kz.

По данным пресс-службы Департамента полиции Акмолинской области, 26 января сотрудникам отдела криминальной полиции Жаксынского РОП поступила оперативная информация о том, что на территории района находится преступник, который числится в межгосударственном розыске.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативные сотрудники полиции установили мужчину, схожего с полученной ориентировкой в с. Жақсы. Выяснилось, что мужчина оказался тем самым разыскиваемым Аль-Фарабийским районным судом Шымкента, который должен был находиться "под стражей" за мошенничество еще с прошлого года. 28-летнего мужчину задержали в больнице, где он производил отделочные работы. Преступник находится под стражей в ИВС Жаксынского РОП. Инициатору розыска о задержании направлено сообщение, - говорится в сообщении.

По данным ведомства, только в прошлом году полицейские разыскали более 80 уголовных преступников, 13 из которых находились в розыске не один год.

Отмечается, что работа по розыску уголовных преступников находится на особом контроле руководства ДП.

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