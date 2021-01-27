Все о передаче пенсионных накоплений в частное управление

Переданные в частное управление пенсионные активы, не будут облагаться подоходным налогом в момент передачи в частное управление.

Механизм передачи пенсионных активов в доверительное управление частным компаниям объяснил директор департамента рынка ценных бумаг Агентства по финрегулированию Едил Медеу, сообщает zakon.kz.

В настоящий момент проект постановления правления агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка "Об утверждении Правил и сроков передачи пенсионных активов в доверительное управление управляющему инвестиционным портфелем и передачи пенсионных активов от одного управляющего инвестиционным портфелем к другому управляющему инвестиционным портфелем или Национальному Банку Республики Казахстан" и другие проекты НПА по вопросам передачи пенсионных активов в частные управляющие компании находятся на последней стадии согласования.

Каков механизм перевода пенсионных накоплений и кто выбирает компанию?

Правом на перевод пенсионных накоплений в доверительное управление частных управляющих компаний могут воспользоваться вкладчики:

не достигшие пенсионного возраста и имеющие пенсионные накопления, превышающие "порог минимальной достаточности"; заключившие договоры пенсионного аннуитета со страховыми компаниями, обеспечивающие им пожизненные аннуитетные выплаты.

Информацию о "пороге минимальной достаточности", сумме пенсионных накоплений, доступной для перевода в частное управление, и данные о состоянии пенсионных накоплений можно получить через интернет-ресурс ЕНПФ (в разработке) и Личный кабинет вкладчика либо на сайте eGov.kz и через мобильное приложение eGov mobile.

Вкладчик сможет ознакомиться с перечнем управляющих инвестиционным портфелем и предлагаемыми ими инвестиционными декларациями на интернет-ресурсе ЕНПФ, после чего выбрать управляющую компанию, наиболее соответствующую его инвестиционным предпочтениям.

Для целей перевода пенсионных накоплений в частное управление вкладчику необходимо обратиться в ЕНПФ с заявлением на перевод пенсионных накоплений в доверительное управление одной или нескольким управляющим компаниям. Заявление может быть подано при личном обращении в ЕНПФ либо в электронном виде через интернет-ресурс ЕНПФ.

ЕНПФ, осуществив проверку наличия на индивидуальном пенсионном счете вкладчика пенсионных накоплений, превышающих порог достаточности, либо заключенного договора пенсионного аннуитета, осуществляет перевод в управление частной компании соответствующей части (остатка) пенсионных накоплений в течение 30 дней. Оставшаяся часть пенсионных накоплений продолжит находиться под управлением Национального Банка.

Какие требования предъявляются к управляющим компаниям для передачи им в управление пенсионных накоплений?

Управляющие пенсионными активами будут отбираться из уже действующих компаний, обладающих лицензией на управление инвестиционным портфелем, и опытом работы на рынке, которые показали себя в качестве эффективных управляющих. Получение дополнительных лицензий данным компаниям не требуется.

У управляющей компании должен быть достаточный размер собственного капитала для покрытия убытков, связанных с инвестированием пенсионных активов. Размер его собственного капитала зависит от объема пенсионных активов, находящихся у него в управлении.

Среди ключевых параметров можно также выделить наличие опыта управления активами клиентов и положительных результатов финансово-хозяйственной деятельности по итогам последних нескольких лет. Также необходимо наличие в структуре собственников крупного акционера, способного при необходимости докапитализировать компанию.

Кроме того, для допуска к управлению пенсионными активами в деятельности управляющей компании должны отсутствовать факты нарушения пруденциальных нормативов, неисполненные меры надзорного реагирования либо санкции, примененные со стороны Агентства, а также факты недобросовестного поведения на рынке ценных бумаг.

После согласования правил передачи пенсионных активов список компаний, отвечающих количественным и качественным параметрам, будет размещаться на официальном интернет-ресурсе Агентства и обновляться на ежемесячной основе.

В случае нарушения компаний качественных и/или количественных параметров, к примеру, снижение размера собственного капитала, компаниям будет предоставлено время на устранение недостатков, и в случае необходимости применяться существующие меры надзорного реагирования или санкции.

Могут ли вкладчики изымать пенсионные накопления, переданные в частные управляющие компании?

Пенсионные накопления предназначены для обеспечения доходов граждан при выходе на пенсию, в связи с чем, пенсионные активы, передаваемые в доверительное управление частным управляющим компаниям, сохраняются в системе пенсионного обеспечения и при достижении пенсионного возраста используются на осуществление пенсионных выплат по графику, заключение договора пенсионного аннуитета, иные цели, предусмотренные законодательством, в том числе использование на улучшение жилищных условий и (или) лечение.

Вместе с тем, использование разных инвестиционных стратегий при передаче накоплений в частное управление будет способствовать диверсификации рисков вкладчиков, получению более высокой инвестиционной доходности и, соответственно, преумножению пенсионных накоплений.

При переводе вкладчиком своих пенсионных накоплений в частную управляющую компанию за ним сохраняется право перевода своих накоплений в другую управляющую компанию либо возврата под управление Национального банка.

За 10 дней до достижения вкладчиком пенсионного возраста пенсионные накопления, находящиеся в доверительном управлении частного управляющего, подлежат возврату в ЕНПФ для целей осуществления пенсионных выплат по графику, заключения договора пенсионного аннуитета или на иные цели, предусмотренные законодательством.

Имеет ли право вкладчик при переводе средств в частную управляющую компанию регулировать параметры портфеля, как например доля валютных инструментов, соотношение долевых и долговых инструментов, географическую и отраслевую диверсификацию?

Управление пенсионными активами частными управляющими компаниями осуществляется на принципах коллективного инвестирования, что означает что вкладчик, передавая в управление свои пенсионные накопления, соглашается с инвестиционной стратегией, определенной управляющей компанией, установленной в ее инвестиционной декларации, разработанной специально для инвестирования пенсионных активов.

Инвестиционная декларация управляющей компании определяет структуру инвестиционного портфеля, лимиты инвестирования по видам финансовых инструментов и другие нормы диверсификации пенсионных активов в рамках ограничений, установленных законодательством.

Сколько раз в год можно перевести пенсионные накопления из одной управляющей компании в другую? Когда можно вернуть пенсионные накопления обратно под управление Национального Банка?

На протяжении всего периода за вкладчиками сохраняется право перевода своих накоплений в другую управляющую компанию не чаще одного раза в год либо возврата под управление Национального Банка через два года после первоначальной передачи пенсионных накоплений в доверительное управление в частную управляющую компанию. Ограничения по срокам обусловлены необходимостью планирования инвестиционного горизонта для управляющих, а также защитой интересов самих вкладчиков при краткосрочных колебаниях доходности.

Директор департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства Александр Терентьев рассказал о гарантии сохранности пенсионных накоплений в частных управляющих компаниях, а также защиты интересов вкладчиков.

Гарантируется ли сохранность пенсионных накоплений при их передаче в частные управляющие компании с учетом уровня инфляций?

Вкладчикам предоставляется возможность участия в управлении своими пенсионными активами, сформировать свой собственный пенсионный план, выбрать альтернативную политику инвестирования своих сбережений и получить доходность, соответствующую уровню их риск-аппетита.

Вкладчик, выбирая управляющего инвестиционным портфелем и инвестиционную стратегию для передачи в доверительное управление своих пенсионных накоплений, принимает на себя инвестиционные риски. В связи с чем, гарантия государства сохранности пенсионных взносов с учетом уровня инфляции при передаче накоплений в частное управление заменена гарантией управляющей компании по обеспечению минимального уровня доходности пенсионных активов, принятых в доверительное управление.

В случае возникновения по итогам оцениваемого периода отрицательной разницы между номинальной доходностью, полученной управляющим, и минимальным значением доходности пенсионных активов, управляющий должен будет возместить данную разницу вкладчику за счет собственного капитала.

Минимальный уровень доходности будет рассчитываться из средневзвешенной доходности пенсионных активов, переданных в управление частных управляющих компаний.

Показатели минимальной доходности и средневзвешенной доходности по пенсионным активам будут ежемесячно рассчитываться и публиковаться на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан.

Кто будет защищать интересы вкладчиков при взаимодействии с частной управляющей компанией?

Управление пенсионными активами будет осуществляться управляющими компаниями на основании договора, заключаемого между управляющей и ЕНПФ, как организацией, представляющей интересы вкладчиков. Типовая форма договора определяется нормативным правовым актом Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

Учитывая, что в соответствии с договором ЕНПФ представляет интересы вкладчиков, защита их интересов также будет осуществляться ЕНПФ.

В свою очередь, Национальный Банк и Агентство будут осуществлять защиту интересов вкладчиков в рамках своей компетенции.

Где и каким образом будут храниться и учитываться пенсионные накопления вкладчиков, переданные в доверительное управление частным управляющим компаниям? В случае лишения лицензии или ликвидации управляющий компании, что будет с активами вкладчиков?

Учет и хранение пенсионных активов, переданных в доверительное управление, будет осуществляться на счете ЕНПФ, открытом в неаффилированном с управляющей компанией банке-кастодиане.

Одной из ключевых задач банка-кастодиана является осуществление контроля за целевым использованием пенсионных активов и соответствием приобретаемых финансовых инструментов за счет пенсионных активов требованиям законодательства и инвестиционной декларации управляющей компании.

В целях обеспечения индивидуального учета пенсионных накоплений каждого из вкладчиков, ЕНПФ продолжит учитывать пенсионные накопления, переданные в частное управление, в своей информационной системе в разрезе индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков.

Управляющая компания должна будет проводить трехстороннюю сверку данных своей системы внутреннего учета пенсионных активов на соответствие данным банка-кастодиана и ЕНПФ, с периодичностью, установленной трехсторонним кастодиальным договором (ежедневно, еженедельно и ежемесячно). Это позволит обеспечить прозрачность и достоверность учета пенсионных активов в каждой из сторон кастодиального договора и, соответственно, обеспечит сохранность пенсионных активов вкладчиков.

В случае приостановления либо лишения лицензии управляющей компании, пенсионные активы, хранящиеся в банке-кастодиане, будут возвращены на кастодиальный счет ЕНПФ в Национальном Банке.

Будет ли передача средств управляющим фондам облагаться подоходным налогом?

Перевод вкладчиком части своих пенсионных накоплений в частное управление управляющей компании не относится к изъятию единовременной пенсионной выплаты, поскольку пенсионные накопления, подлежащие передаче в частное управление, остаются в системе ЕНПФ.

Таким образом, переданные в частное управление пенсионные активы, не будут облагаться подоходным налогом в момент передачи в частное управление.

Куда будут вкладывать частные управляющие компании пенсионные накопления вкладчиков? Предусмотрены ли какие-либо ограничения к инвестиционной политике управляющих компаний?

Агентством в рамках регулирования деятельности управляющих компаний определен перечень финансовых инструментов, в которые частными управляющими компаниями могут быть инвестированы пенсионные активы, принятые в управление, с учетом их кредитного качества.

Данный перечень включает государственные ценные бумаги Республики Казахстан и иностранных государств, долевые и долговые негосударственные ценные бумаги, выпущенные как казахстанскими, так и иностранными организациями, а также вклады в банках второго уровня Республики Казахстан и в банках-нерезидентах.

В целях диверсификации портфеля установлены лимиты инвестирования пенсионных активов: в один выпуск финансовых инструментов, в финансовые инструменты, выпущенные одной организацией и ее аффилированными лицами, а также в финансовые инструменты, номинированные в иностранной валюте.

При этом стратегия инвестирования пенсионных активов будет определяться самой управляющей компанией в рамках утверждаемой инвестиционной декларации, которая будет определять структуру инвестиционного портфеля, лимиты инвестирования по видам финансовых инструментов и другие нормы диверсификации пенсионных активов в рамках ограничений, установленных законодательством.

Какую комиссию планируется установить для управляющих компаний, которые захотят управлять частью пенсионных активов? Или она будет зависеть от каких-то факторов?

Предельная величина комиссионного вознаграждения управляющего инвестиционным портфелем за управление пенсионными активами установлена статьей 53 Закона Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" и составляет величину, не превышающую 7,5% от полученного инвестиционного дохода.

Фактическая величина комиссионного вознаграждения определяется договором на управление пенсионными активами, заключенным между управляющим инвестиционным портфелем и ЕНПФ.

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