В квартире Навального проходит обыск

Сейчас в квартире находится брат Навального Олег.

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в квартиру арестованного оппозиционера Алексея Навального, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

В Марьино в квартиру Алексея Навального пришли с обыском. Много "тяжелых" в масках. Начали ломать дверь", — написал в Twitter директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан минюстом иноагентом) Иван Жданов.

По его словам, сейчас в квартире находится брат Навального Олег.

Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево. Он прибыл туда из Берлина, где проходил лечение. Находясь в Германии, блогер уклонялся от контроля Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН после того, как получил три года условно по делу о хищениях в "Ив Роше". Позже стало известно, что оппозиционный политик арестован на тридцать суток. Соответствующее решение вынес судья Химкинского городского суда.

23 января по всей России прошли протесты в поддержку Навального.

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