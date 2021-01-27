Председатель Парламента Турции провел онлайн-встречу с преподавателями и студентами МКТУ им. Ясави

Состоялась онлайн-встреча Председателя Великого национального собрания Турции (Парламента Турецкой Республики) Мустафы Шентопа с преподавателями и студентами университета.

Состоялась онлайн-встреча Председателя Великого национального собрания Турции (Парламента Турецкой Республики) Мустафы Шентопа с преподавателями и студентами Международного казахско-турецкого университета им. Х.А.Ясави, на которой он поздравил коллектив с началом второго семестра 2020-2021 учебного года. В своем выступлении он рассказал об истории создания Международного казахско-турецкого университета имени Х.А.Ясави, о его значении в развитии дружественных связей между Казахстаном и Турцией, роли университета в развитии науки, образования, культуры в тюркском мире. Кроме того, Председатель Парламента Турецкой Республики выразил уверенность, что университет, обладая международным статусом, повысит свою конкурентоспособность на мировой арене, займет достойное место в международных рейтингах, а присвоение Президентом Казахстана особого статуса открывает перед университетом новые возможности для дальнейшего развития.

Господин М.Шентоп отметил, что на протяжении 30 лет университет готовит высоквалифицированных специалистов для тюркского мира, которые в настоящее время добились высокого карьерного успеха не только в Казахстане, но и во всем мире.

В продолжении своего выступления Мустафа Шентоп поделился мыслями касательно актуальности и ценности дальнейшего изучения духовного наследия Ахмеда Ясави, отраженные в его произведении "Дивани хикмет". Он подчеркнул, что все работы, направленные на развитие и процветание тюркского мира, являются воплощением в жизнь заветов великого нашего предка и мыслителя Ходжа Ахмеда Ясави.

На встрече председатель Полномочного совета МКТУ имени Х.А.Ясави Мухиттин Шимшек отметил, что господин Мустафа Шентоп внес значительный вклад в развитие образования и науки Тюркского мира и выразил огромную благодарность за проведенную встречу с преподавателями и студентами университета.

На онлайн-встрече приняли участие и выступили с приветствием к Председателю Парламента Турции ректор университета Болатбек Абдрасилов, первый проректор Женгиз Томар, преподаватели и студенты. Встреча транслировалась в прямом эфире на канале Youtube. Завершилось мероприятие видеороликом, подготовленным студентами университета.

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