Когда Токаеву представят новую версию казахского алфавита на латинице

Об этом рассказал председатель Комитета языковой политики Министерства культуры и спорта РК Адилбек Кабаев.

Председатель Комитета языковой политики Министерства культуры и спорта РК Адилбек Кабаев рассказал, когда президенту Касым-Жомарту Токаеву представят новую версию казахского алфавита на латинице, сообщает zakon.kz.

В ближайшее время, в январе, мы озвучим свои предложения национальной комиссии по переходу казахского языка на латиницу при правительстве. Когда новую версию алфавита утвердят, в дальнейшем, до 1 марта, мы намерены ее представить Президенту страны, - заявил он в интервью каналу Kaztube.

По его словам, также будет предложена клавиатура с латинской версией казахского алфавита.

У клавиатуры было три версии. Из них мы выбрали одну, самую удобную, - уточнил он.

Также Кабаев отметил, что Министерства культуры и спорта РК планирует проводить занятия и различные уроки для упрощения процесса привыкания казахстанцев к латинской графике и новому алфавиту.

9 ноября 2020 года Касым-Жомарт Токаев заявил, что работа по внедрению латинского алфавита должна осуществляться планомерно и постепенно.

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