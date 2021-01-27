Сколько алматинцев успели привиться казахстанской вакциной от COVID-19

Анализ подготовки к массовому вакцинированию российским препаратом "Спутник V" выявил ряд проблем.

Более 900 алматинцев привились от коронавируса казахстанской вакциной, передает zakon.kz.

Как сообщает телеканал Алматы, 950 алматинцев уже привились от коронавируса отечественной вакциной Qazcovid-in. Несмотря на то, что препарат до конца не исследован, число желающих получить противоядие растет. Но, как сообщили в городском Управлении общественного здоровья, немало и противников, которые через соцсети распространяют ложную информацию о принудительной вакцинации.

Ожидается, что поэтапная вакцинация казахстанцев препаратом "Спутник V" начнется с 1 февраля. Сейчас по всей стране идет активная подготовка. На этом фоне в соцсетях распространяют фейковую информацию о том, что прививать людей будут в принудительном порядке, но в Минздраве эти слухи развеяли - укол будут ставить с согласия пациента.

При этом привиться можно будет и отечественной вакциной Qazcovid-in. Третья и последняя фаза клинических испытаний препарата близится к завершению. Но тех, кто рискнул опробовать на себе до конца неисследованный препарат в Алматы, немало. Один из первых заветный укол получил ректор крупнейшего медицинского вуза страны Талгат Нургожин.

Я чувствую себя хорошо. После вакцинации не было никаких реакций со стороны, никаких побочных реакций и даже каких-то аллергических реакций: повышение температуры - не было ничего! Это говорит о том, что вакцина безопасная, - поделился ректор КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова Талгат Нургожин.

Отмечается, что анализ подготовки к массовому вакцинированию российским препаратом "Спутник V" выявил ряд проблем. В частности, в Западно-Казахстанской, Мангистауской и Туркестанской областях наблюдается нехватка холодильного оборудования для хранения вакцин. В Алматы ситуация обстоит иначе. Еще в декабре прошлого года был оборудован специальный склад при Городской клинической больнице №7.

На сегодняшний день в рамках противоковидных мероприятий готов принять к первой партии принятия вакцин. Планируется поступление первой партии вакцин уже в январе. Эта российская вакцина "Спутник V" нашего карагандинского производства, - сообщил главный врач ГКБ №7 Манас Рамазанов.

Днем ранее Президент поручил Правительству совместно с акимами обеспечить полноценную подготовку к вакцинации. Глава государства отметил, что прививаться или нет, каждый казахстанец должен решать сам.

Приступить к массовой вакцинации с 1 февраля. Надеемся на положительный итог тестирования отечественной вакцины. В этом случае, я привьюсь именно казахстанской вакциной, если, конечно же, она покажет хорошие результаты. Надеюсь, что это случится, - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Тем временем на Интернет-площадках противники вакцинации продолжают будоражить население, говоря о прививках в школах, большом количестве летальных случаев, ужасающих побочных действиях. Специалисты называют это истерикой, и на собственном примере доказывают, оснований для беспокойства нет.

По сути дела, если подойти к вакцинации, бояться здесь нечего. Распространение инфекции коронавируса остановить невозможно. Это единственный выход, - добавил Талгат Нургожин.

По всему миру лидеры стран один за другим вакцинируются от коронавируса. Инъекцию уже получили президент США Джо Байден, вице-президент США Камала Харрис, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, глава Индонезии Джоко Видодо и другие.

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