Фактор, повышающий риск смерти от коронавируса, нашли ученые

К таким выводам пришли шведские ученые.

Найден фактор, повышающий риск смерти от коронавируса, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, у больных с тяжелой формой COVID-19 наблюдается высокий уровень специфических иммунных клеток, наличие которых может объяснить развитие осложнений при коронавирусе. К таким выводам пришли шведские ученые.

Супрессорные клетки миелоидного происхождения M-MDSC подавляют активность Т-клеток, участвующих в защите организма от вирусов. Исследователи из Каролинского института изучили образцы крови и мазки 147 пациентов с COVID-19, переболевших в легкой форме или умерших от осложнений, и сравнили результаты с показателями здоровых людей или заболевших гриппом.

Выяснилось, что при тяжелой форме COVID-19 значительно повышается уровень M-MDSC в крови по сравнению с легким течением коронавируса.

Кроме того, у всех пациентов с COVID-19 было меньше Т-клеток в крови.

По мнению авторов исследования, высокое содержание клеток M-MDSC в начале заболевания увеличивает шансы на появление тяжелых осложнений в будущем.

С начала пандемии выявили около 100 миллионов случаев новой инфекции, свыше 2,1 миллиона человек скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.

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