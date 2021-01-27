Массовое ДТП с участием четырех авто произошло в Алматы

Четырех пострадавших госпитализировали, пятая - беременная женщина от госпитализации отказалась.

В Алматы произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей, передает корреспондент zakon.kz.

Массовое ДТП произошло на ул. Немировича-Данченко, между пр. Райымбека и пр. Рыскулова.

Как рассказал водитель Mazda 626, двигался он по ул. Немировича-Данченко в южном направлении, стоял с левым поворотом, пропускал автомобили и хотел развернуться. Как только он начал совершать маневр (разворот), в него слева со всего маху врезался автомобиль Subaru Legacy, который двигался по полосе встречного движения. От удара автомобиль Mazda откинуло в сторону. Далее неуправляемый Subaru крутился по дороге и врезался в лоб двигавшейся навстречу LADA Kalina. Удар был такой силы, что осколки и фрагменты автомобилей забросали следовавшую за LADA Toyota Camry, которая тоже получила повреждения.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Subaru, а также водитель и пассажир LADA. Всех госпитализировали. Серьезно пострадал пассажир LADA, который головой пробил лобовое стекло.

По словам водитель Mazda 626, пострадала также его беременная жена, которая отказалась от госпитализации.

На месте работают сотрудники дорожной полиции, которые выясняют все обстоятельства ДТП.

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