Каннский фестиваль перенесли из-за пандемии

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Об этом сообщается на официальной странице мероприятия в Twitter.
Сроки проведения 74-го Каннского фестиваля изменили организаторы, сообщает zakon.kz.
Об этом сообщается на официальной странице мероприятия в Twitter.
Каннский фестиваль теперь будет проходить со вторника 6 по субботу 17 июля 2021 года, - говорится в сообщении.
74-й Каннский фестиваль изначально был запланирован на 11-22 мая 2021 года.
Ранее организаторы мероприятия уже допускали перенос фестиваля на лето из-за пандемии коронавира.
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