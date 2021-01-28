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Каннский фестиваль перенесли из-за пандемии

Фото: 24 канал 28 января 2021, 00:01

Об этом сообщается на официальной странице мероприятия в Twitter.

Сроки проведения 74-го Каннского фестиваля изменили организаторы, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщается на официальной странице мероприятия в Twitter.

Каннский фестиваль теперь будет проходить со вторника 6 по субботу 17 июля 2021 года, - говорится в сообщении.

74-й Каннский фестиваль изначально был запланирован на 11-22 мая 2021 года.

Ранее организаторы мероприятия уже допускали перенос фестиваля на лето из-за пандемии коронавира.

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