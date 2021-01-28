Родители скрывали беременность несовершеннолетней дочери в Карагандинской области

Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого – 40-летнего жителя области.

В Карагандинской области забеременела несовершеннолетняя, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области, 31 декабря 2020 года в ДП обратился блогер Айсултан Жакыпов.

Ко мне поступила информация о том, что в одном из поселков Карагандинской области от жителя области забеременела несовершеннолетняя. Причем, ее родители этот факт укрывают, - сообщил блогер.

В ведомстве отметили, что в тот же день по данному сообщению зарегистрировано уголовное дело по ст. 120 ч.4 УК РК.

Создана следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников ДП области. Они в кратчайшие сроки установили населенный пункт и всех участников события. В ходе предварительного расследования факт подтвердился. Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого – 40-летнего жителя области. Суд в отношении него избрал меру пресечения "арест". Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК не подлежит разглашению, - заключили в областном ДП.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!