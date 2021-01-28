Десятиметровый снеговик растаял в Нур-Султане

Его демонтировали.

Столичный снеговик, претендовавший на звание самого большого в Казахстане, простоял в парке "Коктал" всего пару недель, передает zakon.kz.

Как сообщает sputnik.kz, в Нур-Султане демонтировали десятиметрового снеговика из-за того, что он начал таять на солнце. Снежная скульптура простояла всего около двух недель.

В начале января погода радовала нас теплыми днями. К сожалению, такая погода пошла во вред нашему снеговику. В связи с погодными условиями, снеговик начал подтаивать. Поэтому было решено его демонтировать. пресс-служба акимата района "Сарыарка"

О том, что один из столичных районов украсил гигантский снеговик, стало известно 10 января. Автором проекта выступил известный скульптор-художник, автор монумента "Қазақ елі" Сембигали Смагулов. При высоте снежной фигуры более 10 метров длина его шарфа составляла 20 метров, обхват шляпы – пять метров. Столичный акимат заявлял, что десятиметровый снеговик мог претендовать на звание самого большого в Казахстане и в Центральной Азии.

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