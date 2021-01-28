IT-эксперт рассказал о слежке Instagram за своими пользователями

По его словам, все компании, которые были замечены в подобных нарушениях, конечно же, говорили о том, что это случайность, и такого быть не должно.

Специалист объяснил, как за вами следит камера Instagram, передает zakon.kz.

Как рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков, в нормальном варианте доступ к включению камеры и микрофона возможен только при активации непосредственно пользователя смартфона.

К сожалению, были не единичные случаи, когда в Instagram или других соцсетях камера или микрофон включались вне зависимости от желания пользователя, например, при просмотре ленты новостей, использовании чата. директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков

По его словам, все компании, которые были замечены в подобных нарушениях, конечно же, говорили о том, что это случайность, и такого быть не должно.

При этом надо понимать, что, обладая сотовым телефоном, вы становитесь человеком, о котором все известно: транзакции, путешествия, локации (с помощью геоданных), - подчеркнул специалист.

Также, как отметил Кусков, могут включаться камера и микрофон. В связи с этим при ведении переговоров или в случае необходимости просто сохранения какой-либо тайны желательно полностью выключать смартфон или в крайнем случае размещать его таким образом, чтобы не было возможности что-то увидеть, проследить и услышать через микрофон.

Следите за подсказками вашего экрана, за сообщениями о том, что включено то или иное устройство, и уделяйте этому достаточно серьезное внимание в случае выявления подобных ситуаций, - заключил он.

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