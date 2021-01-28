Названа главная угроза человечеству

Не менее 64% людей во всем мире охарактеризовали процесс изменения климата как глобальную чрезвычайную ситуацию.

В ООН назвали главную угрозу человечеству, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, не менее 64% людей во всем мире охарактеризовали процесс изменения климата как глобальную чрезвычайную ситуацию. Об этом свидетельствуют результаты исследования, организованного Программой развития ООН (ПРООН) и Оксфордским университетом.

Исследование показало, что люди часто высказываются в пользу масштабной климатической политики. Например, в восьми из десяти стран с самыми высокими показателями по выбросам углекислого газа среди предприятий энергетического сектора большинство поддерживало более активное использование возобновляемых источников энергии. В России такую точку зрения выразили 51% респондентов. А в девяти из десяти стран, где преобладает городское население, люди чаще высказывались за использование электротранспорта или велосипедов, - указано в сообщении ПРООН.

Результаты исследования также указали на взаимосвязь между уровнем образования человека и его убеждением в необходимости принятия мер по борьбе с климатическими изменениями. Большинство из тех, кто учился в университете или колледже и в странах с низким уровнем дохода (Бутан – 82%, ДРК – 82%), и в более богатых странах (Франция – 87%, Япония – 82%), видят в изменении климата чрезвычайную ситуацию.

Авторы исследования отмечают, что респонденты младше 18 лет чаще указывали на климатические изменения как на чрезвычайную ситуацию. Но и большинство в других возрастных группах тоже придерживаются аналогичной точки зрения: 65% в группе от 18 до 35 лет, 66% в группе от 36 до 59 лет и 58% в группе старше 60 лет.

В опросе приняли участие 1,2 миллиона люди младше и старше 18 лет из 50 стран. Погрешность составляет 2 процентных пункта. Опрос проводился через мобильные игры, чтобы привлечь к нему аудиторию, которую обычно трудно охватить, например, лиц младше 18 лет.

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