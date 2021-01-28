Опасный вирус обнаружили в WhatsApp

Об этом рассказал исследователь безопасности из компании ESET Лукас Стефанко.

В WhatsApp обнаружили опасный вирус - вредоносное ПО автоматически распространяется через сообщения в мессенджере, передает zakon.kz.

Как сообщает Лента.ру, об этом рассказал исследователь безопасности из компании ESET Лукас Стефанко.

Отмечается, что брешь найдена и работает в версии для смартфонов на операционной системе Android. Так, потенциальная жертва получает в WhatsApp ссылку на вредоносное мобильное приложение Huawei Mobile, где утверждается о якобы существующей возможности выиграть смартфон.

По словам Стефанко, ссылка переадресовывает юзеров на сайт, очень похожий по оформлению на магазин приложений Google Play. Главная цель - убедить жертву установить эту программу.

После установки приложение запрашивает доступ к уведомлениям, через которые и будет проводить атаки. Используя функцию быстрого ответа, вирус пересылает ссылку другим юзерам. Подобные сообщения могут отправляться не чаще одного раза в час. Стефанко считает это способом избежать подозрений в опасности ссылки.

ПО также запрашивает разрешения на работу в фоновом режиме и работу поверх других приложений - этот способ нередко используют мошенники для кражи учетных данных. Однако, по словам специалиста, пока злоумышленники используют его для заработка на постоянной демонстрации рекламных объявлений на экране смартфона.

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