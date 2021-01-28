В Усть-Каменогорске чиновник пытался получить 7 миллионов тенге, ему вынесли приговор

Его подозревали в мошенничестве с использованием служебного положения.

В Усть-Каменогорске за коррупцию осудили чиновника. В областном центре завершили процесс в отношении бывшего руководителя департамента Комитета индустриального развития и промышленной безопасности по Восточному Казахстану, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Как сообщается, его подозревали в мошенничестве с использованием служебного положения.

Из материалов дела следует, что обвиняемый пытался получить 7 миллионов тенге за общее покровительство и оказание содействия директору одной из инжиниринговых компаний. В частности, обещал помочь заключить договоры по обслуживанию и ремонту технологического оборудования с поднадзорными предприятиями.

Он осужден с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 3 года с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе. первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы по ВКО Жигер Байдилдин

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