По мнению авторов, нынешние среднегодовые температуры - самые высокие за последние 12 тысяч лет и приближаются к температурам в последний межледниковый период.

Ученые выяснили, когда на самом деле началось потепление на планете, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, исследователи из США и Китая выяснили, в чем заключается несоответствие между результатами климатического моделирования и геологическими данными в интерпретации глобальных климатических трендов за последние 12 тысяч лет. Скорректированные результаты показали, что в течение всего голоцена температура океана устойчиво повышалась.

Ученые давно обратили внимание на то, что результаты климатического моделирования для голоцена - современной геологической эпохи, начавшейся 12 тысяч лет назад, противоречат температурным реконструкциям, основанным на косвенных геологических данных - измерениях изотопных отношений в окаменелых раковинах фораминифер - одноклеточных морских организмов, и анализе присутствия в морских отложениях алкеонов - органических соединений, вырабатываемых морскими водорослями и используемых в качестве биомаркеров.

Эти измерения указывают на то, что пик тепла, так называемый термический максимум голоцена, приходился на период от 10 до 6 тысяч лет назад. Геологи считают, что в это время на Земле было теплее, чем сейчас. Еще теплее, по их мнению, было в начале последнего межледникового периода, 128-123 тысячи лет назад, а современное потепление началось только с наступлением индустриальной эпохи.

В то же время долгосрочное климатическое моделирование предполагает непрерывное потепление на протяжении всего голоцена.

Проанализировав результаты, полученные по косвенным геологическим данным, авторы исследования пришли к выводу, что большинство из них отражают единичные - то есть сезонные, а не годовые значения палеотемператур.

Ученые разработали метод оценки сезонных погрешностей и использовали его для расчета среднегодовой температуры поверхности моря. Результат показал, что в течение последних 12 тысяч лет она неуклонно повышалась: сначала из-за активного отступления ледяных щитов от 12 до 6,5 тысяч лет назад, а в последнее время - из-за увеличения выбросов парниковых газов.

По мнению авторов, нынешние среднегодовые температуры - самые высокие за последние 12 тысяч лет и приближаются к температурам в последний межледниковый период.

Только в течение последнего межледникового периода, продолжавшегося с 128 до 12 тысяч лет назад, температуры были стабильными в связи с практически неизменными концентрациями парниковых газов, уровнем Мирового океана и площадью ледяных щитов, а сейчас среднегодовые температуры и уровень моря продолжают неуклонно расти. Этим, по мнению исследователей, современная климатическая ситуация коренным образом отличается от последнего межледникового периода.

Что касается термического максимума голоцена, то его авторы связывают с пиком летней инсоляции в Северном полушарии, который пришелся на ранний голоцен. Никаких доказательств максимальных среднегодовых температур в раннем голоцене ученые не обнаружили.

Авторы отмечают, что установление долгосрочных тенденций изменения климата имеет решающее значение для понимания контекста современного глобального потепления и прогнозирования его последствий.

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