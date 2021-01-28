Вязаную куклу в виде сенатора Сандерса купили за 8,5 миллиона тенге

Женщина опубликовала снимок своей работы в соцсетях, а затем решила выставить куклу на аукцион eBay, пообещав отдать всю выручку на благотворительные обеды нуждающимся в организацию Meals on Wheels.

Вязаную куклу в виде сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, ставшего героем мемов из-за своего внешнего вида на инаугурации президента США Джо Байдена и насмешившего соцсети, купили за 20,3 тысячи долларов (8,5 миллиона тенге по курсу Нацбанка РК), сообщает zakon.kz.

Как передает Лента.ру со ссылкой на Newsweek, 46-летняя жительница Техаса Тоби Кинг связала крючком 22-сантиметровую фигурку сенатора в том же наряде и позе, в котором его запечатлели на торжественной церемонии.

Женщина опубликовала снимок своей работы в соцсетях, а затем решила выставить куклу на аукцион eBay, пообещав отдать всю выручку на благотворительные обеды нуждающимся в организацию Meals on Wheels.

За одну ночь ставки на игрушку превысили 15 тысяч долларов (6,3 миллиона тенге). На следующий день кукла была продана за 20,3 тысячи долларов (8,5 миллиона тенге) человеку, пожелавшему остаться неизвестным.

Этот парень собрал 20,3 тысячи долларов для Meals on Wheels! Победитель желает остаться анонимным, этот человек украл мое сердце! Спасибо всем, кто репостил, комментировал и ставил лайки моей кукле Берни. Вы помогли привлечь внимание к аукциону, который поможет множеству людей! - высказалась американка.

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