Telegram ввел функцию переноса переписки из WhatsApp

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Обновление стало доступно пользователям iOS.
Мессенджер Telegram внедряет функцию переноса переписки пользователей из других приложений, в частности WhatsApp, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС .
Это обновление в среду стало доступно пользователям iOS.
Теперь можно перенести в Telegram историю переписки из других приложений - например из WhatsApp, Line или KakaoTalk, - говорится в описании обновления, размещенного в магазине приложений AppStore.
Кроме того, с новым обновлением пользователи смогут без следа удалять созданные группы для всех участников, секретные чаты из списка чатов, а также историю звонков.
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