В НАТО предупредили о возможности агрессии со стороны России

По словам Столтенберга, демократическому строю и ценностям членов Североатлантического альянса "брошен вызов".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг попросил членов военного комитета альянса поддерживать оборонный потенциал их стран и быть готовыми реагировать на "агрессивные действия" России, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Об этом говорится в заявлении председателя военного комитета НАТО Стюарта Пича, размещенном на сайте альянса.

Генеральный секретарь настоятельно посоветовал союзникам продолжать увеличивать оборонные расходы, инвестировать в современные возможности и гарантировать, чтобы наши военные оставались в готовности для реагирования на такие вызовы как агрессивные действия России, терроризм и риски от подъема Китая. председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич.

По словам Столтенберга, демократическому строю и ценностям членов Североатлантического альянса "брошен вызов".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!