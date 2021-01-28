Обнародованы новые цифры по заболевшим коронавирусом в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрированы 1 413 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 27 января 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 1 413 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 182 530 случаев, из них:

в городе Нур-Султан - 21848(+125), в городе Алматы - 21685(+138), в ВКО - 19972 (+39), в Атырауской области - 15842(+90), в Карагандинской области - 13544(+79), в Павлодарской области - 12549(+221), в ЗКО – 10678(+93), в СКО - 10549(+117), в Акмолинской области - 10155(+209), в Костанайской области - 9872(+140), в Алматинской области - 8997(+71), в городе Шымкент - 5826(+13), в Жамбылской области - 5494(+24), в Туркестанской области - 4036(+16), в Мангистауской области - 3998(+15), в Актюбинской области - 3914(+10), в Кызылординской области - 3571(+13). Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1 163 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 189, в городе Алматы - 169, в Актюбинской области - 9, в Алматинской области - 109, в Атырауской области - 82, в ВКО - 21, в Жамбылской области - 17, в ЗКО - 38, в Карагандинской области - 59, в Костанайской области - 152, в Кызылординской области - 5, в Павлодарской области - 237, в СКО - 76.

Всего в стране выздоровели – 164 319 человек от COVID-19.

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