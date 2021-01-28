У казахов есть деньги: Хейбати потребовал безумный гонорар за бой с Касымбаем в Казахстане

Бой Хейбати и Касымбая закончился спорной победой иранца раздельным решением судей.

Иранский боец Мохаммед Хейбати (3-0) признался в интервью Youtube-каналу Fight Nights Global, что готов к реваншу с казахстанцем Муратбеком Касымбаем (9-4), сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

При этом спортсмен потребовал за него внушительную сумму.

Ведущий спросил у Хейбати, на каких условиях тот готов полететь в Казахстан на реванш с Муратбеком Касымбаем.

Если будет реванш, то я хочу за него 8 миллионов рублей (44,5 млн тенге). У казахов есть деньги. Если четыре тысячи человек скинутся по 2 000 рублей (11 тыс. тенге), будет 8 миллионов. Но я не хочу опять говорить с Fight Nights. Хотите этот бой? Платите, - ответил он.

Напомним, бой Хейбати и Касымбая закончился спорной победой иранца раздельным решением судей.

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