16 казахстанцев скончались от коронавируса и пневмонии за сутки

274 пациента находятся в тяжелом состоянии.

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 28 января, сообщает zakon.kz.

На 28 января лечение от КВИ продолжают получать 27 348 человек (15 690 КВИ+ и 11 658 КВИ-), из них в стационарах находится – 6 525 пациентов, на амбулаторном уровне – 20 823 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:• в тяжелом состоянии – 274 пациента, • в состоянии крайней степени тяжести – 47 пациентов;• на аппарате ИВЛ - 34 пациента.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 11 человек. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрирован 2 521 случай.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 26 января 2021 года зарегистрировано 88 случаев заболевания, 5 случаев с летальным исходом. Выздоровели 88 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: Заболевших - 47 658, случаев с летальным исходом - 564, всего выздоровели – 35 436 человек.

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