Девять сел остались без газа в ВКО из-за экскаваторщика

Была приостановлена подача газа 2 105 абонентам.

В ВКО накануне вечером девять населенных пунктов были лишены подачи газа, передает zakon.kz.

Как сообщили в акимате ВКО, в 19.30 27 января экскаваторщик ТОО "Барыс көл" при выполнении земляных работ по строительству моста, нечаянно повредил магистральный газопровод высокого давления, обеспечивающий газом девять населенных пунктов Зайсанского района.

Незамедлительно была приостановлена подача газа 2 105 абонентам, в населенных пунктах: Айнабулак, Каратал, Улькен-Каратал, Шалкар, Когедай, Кайнар, Кенсай, Жамбыл, Карабулак.

На месте был создан штаб под руководством акима района, начались работы по восстановлению.

В девяти населенных пунктах был организован завоз твердого топлива. Отметим, что все дома на время аварии перешли на автономные источники отопления. Температура наружного воздуха составляла -17 градусов. Сегодня утром в 8.00 часов авария была устранена и началась работа по подключению абонентов, - сообщили в акимате.

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