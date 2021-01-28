В МОН РК объяснили, как казахстанские школьники могут обучаться за рубежом

Получение дополнительного образования является правом каждого ребенка.

В Министерстве образования сообщили, что информация о запрете обучения в зарубежных организациях не соответствует действительности, передает zakon.kz.

Получение дополнительного образования является правом каждого ребенка. Дети могут получать его как в стране, так и за ее пределами в любой форме, в том числе и дистанционно. В то же время согласно Конституции граждане должны получить среднее образование, которое является обязательным, и оно обеспечивается государством.

В МОН РК подчеркнули, что ребенок, являющийся гражданином Казахстана и постоянно проживающий на территории страны, получает среднее образование в школах, находящихся в стране. Это могут быть общеобразовательные школы, гимназии, лицеи или международные школы.

Получение образования в дистанционном режиме в иностранных школах возможно в качестве дополнительного. Если дети выезжают с родителями за пределы страны, то они так же могут обучаться за рубежом и здесь никаких ограничений нет, - сообщили в ведомстве.

В свою очередь, не только дети, но и взрослые, если живут и учатся в Казахстане, могут дополнительно обучаться на различных курсах, в том числе и онлайн. Сейчас в рамках развития системы неформального образования, вузы начали признавать результаты обучения на таких онлайн-площадках, как "Coursera" и т.д., и засчитывать согласно своей внутренней академической политике.

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