ВКО может попасть в "желтую зону"

В "желтой" зоне на данный момент находится Карагандинская область.

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 28 января 2021 года, сообщает zakon.kz.

Восточно-Казахстанская область находится между "зеленой" и "желтой" зоной.

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области. ⠀В "желтой" зоне: Карагандинская область.⠀В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

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