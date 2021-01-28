Всех больных коронавирусом будут госпитализировать в Алматы

Нормы вступят в силу с 1 февраля.

Главный санврач Алматы подписал новое постановление об усилении карантинных мер, передает zakon.kz.

Согласно нормам постановления, теперь всех больных коронавирусом будут госпитализировать.

Обязательная госпитализация больных всех форм коронавирусной инфекции, - сказано в документе.

Нормы вступят в силу с 1 февраля.

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