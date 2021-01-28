Всех больных коронавирусом будут госпитализировать в Алматы

Приложение zakon.kz
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Нормы вступят в силу с 1 февраля.
Главный санврач Алматы подписал новое постановление об усилении карантинных мер, передает zakon.kz.
Согласно нормам постановления, теперь всех больных коронавирусом будут госпитализировать.
Обязательная госпитализация больных всех форм коронавирусной инфекции, - сказано в документе.
Нормы вступят в силу с 1 февраля.
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