Как "поднять" село за счет туризма: реальный пример

Село Каньэрян находится на Памирском плато, на высоте около 3000 метров.

В прошлом наша семья зарабатывала на жизнь только выпасом скота. Развитие сельского туризма за последние два года не только помогло деревне отремонтировать дома, но и заработать много денег благодаря хостелам, рассказывает Арпажан Амирмамат.

Арпажан Амирмамат - местный житель села Каньэрян волости Бандир Ташкурган-Таджикского автономного уезда округа Кашгар в Синьцзяне. Село Каньэрян находится на Памирском плато, на высоте около 3000 метров. Там проживают 228 семей, 807 человек, большинство из которых таджики.

Я увидел в доме у Арпажан Амирмамата, что все аксессуары были аккуратно вывешены, а подушки по местным народным обычаям были положены в изголовье кровати.

В 2019 году мой хостел принял более 3000 человек. В 2020 году два туриста из Пекина прожили в моем доме более 40 дней. Мы заработали более 6000 юаней, позаботившись об их еде и жилье, - отметил он.

В 2018 году во время своего визита я обнаружил, что здесь не только хорошая экологическая среда, но и красивые пейзажи.

Так как это таджикская деревня, традиционная этническая культура и обычаи здесь хорошо сохранились, что очень подходит для развития сельского туризма, - отмечает первый секретарь села Каньэрян Сюн Цичжоу.

По его словам, благодаря командованию провинции Шэньчжэнь по оказанию помощи Синьцзяну село Каньэрян развивало характерные отрасли в краткосрочной перспективе и индустрию туризма в долгосрочной перспективе. В рамках работы в деревне было построено 50 ферм и 22 дома туристического типа. В 2019 году село приняло более 6000 туристов, а коллективный доход достиг почти 200 тыс. юаней.

По словам сотрудников командования провинции Шэньчжэнь по оказанию помощи Синьцзяну, было инвестировано более 6 миллионов юаней, чтобы помочь деревне Каньэрян построить живописное место "Почему же цветы такие красные" категории 4А, а также ряд технических средств для сельского туризма, были постепенно улучшены туристические центры и автостоянки. Как стало известно, село Каньэрян является родиной песни "Почему же цветы такие красные".

Сюн Цичжоу отметил, что в селе была создана группа артистов, которые выступают с тремя танцевальными номерами: "Цветок любви, почему же цветы такие красные", "Цветок молодости такой красный" и "Цветок национального единства навсегда будет красным".

26-летний Данияр Арапжан является членом художественной труппы.

После окончания университета в 2018 году я вернулся в деревню и присоединился к художественному коллективу. За одно представление можно заработать 100 юаней. В 2019 году мы выступали в день по четыре раза. Тогда мы, как минимум, заработали 6000 юаней в месяц, - вспоминает он.

По его словам, кроме этого доход от семейного хостела принес прибыль в 20 тыс. юаней в 2019 году.

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