В Талдыкоргане вводят локдаун выходного дня

Также запрещается работа кинотеатров.

Главный санврач Талдыкоргана подписал новое постановление, усиливающее карантинные ограничения, передает zakon.kz.

Постановление предусматривает перевод сотрудников офисных организаций, независимо от форм собственности, на удаленную работу, не менее 80%.

Приостанавливается проведение совещаний, заседаний, семинаров, форумов, тренингов, конференций в очном формате. Приостанавливается работа объектов культуры, в том числе музеев, кинотеатров.

Объекты общественного питания могут работать при заполняемости не более 50%, не более 30 посадочных мест. Время работы с 7.00 до 22.00. Работа в выходные дни - только на доставку и вынос, с 7.00 до 00.00.

Салоны красоты, парикмахерские, косметологические кабинеты и т.д. могут работать в будние дни с 9.00 до 18.00, в выходные - с 9.00 до 15.00 часов.

Продлевается график работы общественного транспорта до 23.00 в будние дни. В выходные автобусы будут ездить с 6.00 до 10.00 и с 17.00 до 22.00.

Запрещается работа бань, саун, СПА-центров, тренажерных залов, фитнес-центров, бассейнов в выходные дни.

ТРЦ и торговые объекты могут работать в будние дни с 9.00 до 22.00, в выходные дни работа запрещена.

Строймагазины также не смогут работать по выходным. Не будут работать продовольственные и непродовольственные рынки.

Запрещается работа по выходным объектов зимнего туризма и отдыха на открытом воздухе.

Постановление вступает в силу с 29 января.

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