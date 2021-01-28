Чтобы попасть в бар, гости проходили через кухню заведения в Нур-Султане

Приложение zakon.kz
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За прошедшие двое суток выявлено 14 нарушений карантина.
Астанчане, вопреки действующему постановлению, где указан ряд предупреждающих мер, до сих пор не отказываются от посещений увеселительных заведений, компьютерных клубов, проведения досуга в компании друзей. Беспечные граждане, игнорируя санитарные требования, не думают о последствиях, подвергая опасности жителей города, сообщает zakon.kz.
За прошедшие двое суток, сотрудниками территориальных подразделений Департамента полиции совместно с представителями Управления контроля качества и безопасности товаров и услуг города проверено 124 объекта предпринимательства, выявлено 14 нарушений карантина. Некоторые заведения в погоне за наживой впускают желающих повеселиться через черный ход.
Несмотря на действующий запрет, вчера в 23.05 часов мобильной группой выявлен атмосферный бар "Панаехали". Администрация заведения пошла на хитрость: главный вход для видимости был закрыт. Чтобы попасть в бар гости проходили через кухню заведения, а затем в зал, - сообщили пресс-службе ДП Нур-Султана.
Также в ходе рейда мониторинговой группой в 00.44 часов было выявлено нарушение со стороны кафе "Банзай", в котором веселились посетители, нарушая санитарные нормы.
Как рассказали полицейские, режим карантина, сознательно нарушают не только владельцы увеселительных заведений. В ходе ночных рейдов мобильная группа также выявила работающие в запрещенное время лото-клубы, компьютерные клубы и магазины.
Собранный материал в отношении нарушителей карантинного режима направлен в Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для привлечения к административной ответственности по ст. 425 КРКобАП.
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