Чтобы попасть в бар, гости проходили через кухню заведения в Нур-Султане

За прошедшие двое суток выявлено 14 нарушений карантина.

Астанчане, вопреки действующему постановлению, где указан ряд предупреждающих мер, до сих пор не отказываются от посещений увеселительных заведений, компьютерных клубов, проведения досуга в компании друзей. Беспечные граждане, игнорируя санитарные требования, не думают о последствиях, подвергая опасности жителей города, сообщает zakon.kz.

За прошедшие двое суток, сотрудниками территориальных подразделений Департамента полиции совместно с представителями Управления контроля качества и безопасности товаров и услуг города проверено 124 объекта предпринимательства, выявлено 14 нарушений карантина. Некоторые заведения в погоне за наживой впускают желающих повеселиться через черный ход.

Несмотря на действующий запрет, вчера в 23.05 часов мобильной группой выявлен атмосферный бар "Панаехали". Администрация заведения пошла на хитрость: главный вход для видимости был закрыт. Чтобы попасть в бар гости проходили через кухню заведения, а затем в зал, - сообщили пресс-службе ДП Нур-Султана.

Также в ходе рейда мониторинговой группой в 00.44 часов было выявлено нарушение со стороны кафе "Банзай", в котором веселились посетители, нарушая санитарные нормы.

Как рассказали полицейские, режим карантина, сознательно нарушают не только владельцы увеселительных заведений. В ходе ночных рейдов мобильная группа также выявила работающие в запрещенное время лото-клубы, компьютерные клубы и магазины.

Собранный материал в отношении нарушителей карантинного режима направлен в Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для привлечения к административной ответственности по ст. 425 КРКобАП.

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