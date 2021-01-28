Курс доллара превысил 423 тенге на торгах

Доллар вырос еще на1,08 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 423,04 тенге, поднявшись на 1,08 тенге, передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 422,7-424,2 тенге, евро – 512-515 тенге, рос. рубль - 5,58-5,65 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 28 января.

Так, мартовские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,49%, составив $52,59 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте снизились на 0,58% — до $55,22 за баррель.

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