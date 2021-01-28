Визит Скляра в Москву: рассмотрен ряд вопросов казахстанско-российского сотрудничества

В рамках поездки Роман Скляр также встретился с министром транспорта Российской Федерации Виталием Савельевым.

26-27 января состоялся рабочий визит в Москву правительственной делегации во главе с заместителем премьер-министра Республики Казахстан Романом Скляром в Москву.

В ходе встречи с заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Юрием Борисовом был рассмотрен широкий круг вопросов сотрудничества в промышленной и космической сферах. Тема промышленной кооперации нашла свое отражение на переговорах с министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым. Стороны обсудили ход реализации договоренностей, в том числе в рамках Программы совместных действий в области казахстанско-российской производственной кооперации, подписанной 3 апреля 2019 года в присутствии глав двух государств.

В рамках поездки Роман Скляр также встретился с министром транспорта Российской Федерации Виталием Савельевым. Были обсуждены наиболее актуальные вопросы взаимодействия в области транспорта, а также инфраструктуры автомобильных дорог и пунктов пропуска через казахстанско-российскую границу.

Участники встреч отметили продуктивность совместных усилий по дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества и реализации совместных взаимовыгодных проектов.

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