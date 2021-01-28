Проблему онлайн обучения подняла сенатор

Некоторые образовательные интернет-платформы, дублируя бесплатную часть функционала "Күнделік", предоставляют эти же самые услуги, но уже платно.

Сенатор Ольга Перепечина высказала обеспокоенность по поводу онлайн обучения. С депутатским запросом она обратилась к главе правительства Аскару Мамину, передает zakon.kz.

В частности, сенатор отметила, что учащиеся дистанционной формы обучения вынуждены пользоваться различными учебными площадками из-за того, что единую образовательную онлайн-платформу так до сих пор и не создали.

Причем функционал, который можно получить бесплатно на одних сайтах, некоторые управления образования предпочитают покупать, но уже у других поставщиков.

В своем обращении к премьер-министру страны, она подчеркнула, что на сегодня система "Күнделік" единственный партнер Министерства образования и науки страны, и полностью финансируется за счет средств частного инвестора.

Однако некоторые образовательные интернет-платформы, дублируя бесплатную часть функционала "Күнделік", предоставляют эти же самые услуги, но уже платно. Причем деньги они получают из государственного бюджета.

Наряду с этим существует также практика, когда определенные образовательные интернет-платформы, дублируя часть функционала АИС "Күнделік", предоставляют свои услуги на платной основе для целого ряда Управлений образования и общеобразовательных государственных школ за счет бюджетных средств. Более того, возникает негодование со стороны учителей, родителей учеников, которые констатируют увеличение нагрузки в связи с работой в нескольких системах, порой и в принудительном порядке и непонимание пользователей - где отслеживать академическую успеваемость учащихся. Ольга Перепечина.

По мнению сенатора, из-за несогласованности подходов интернет-платформ и дублирования их функционала - бюджетные средства расходуются неэффективно.

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