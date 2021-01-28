Названо место Казахстана в индексе восприятия коррупции за 2020 год

Страна находится в середине рейтинга.

Глобальное движение Transparency International опубликовало индекс восприятия коррупции в 180 странах мира, передает zakon.kz со ссылкой на Деловой Казахстан.

Со средним показателем 36 баллов регион Восточной Европы и Центральной Азии занимает предпоследнее место в ИВК, и его подверженность коррупции усугубляется пандемией COVID-19.

Казахстан занял 94 место из 180 стран мира в индексе восприятия коррупции в государственном секторе, набрав 38 баллов. По региону Центральной Азии и Восточной Европы, куда относится Казахстан, лидерами являются Грузия (56 баллов), Армения (49 баллов) и Беларусь (47 баллов), тогда как Узбекистан (26 баллов), Таджикистан (25 баллов) и Туркменистан (19 баллов) находятся в числе отстающих. Согласно описанию, чем меньше баллов набирает страна, тем выше уровень коррупции в этой стране.

Пандемия COVID-19 выявила проблемы управленческого и структурного характера, привлекла внимание к повсеместно распространенной коррупции и усугубила социальное недовольство во всем регионе. Некоторые политические лидеры использовали кризис для укрепления своей власти, ужесточения условий и без того ограниченного доступа к информации, исключения требований о прозрачности из правил государственных закупок и отказа от механизмов общественной подотчетности, - говорится в комментариях к отчету.

Наименее коррумпированными странами в 2020 году названы Дания, Новая Зеландия (обе по 88 баллов), Финляндия, Сингапур, Швеция, Швейцария(все – по 85 баллов), Норвегия(84 балла), Нидерланды (82 балла), Германия, Люксембург (обе – по 80 баллов).

Из-за глобальной пандемии COVID-19 и ее разрушительных последствий 2020 год оказался одним из тяжелейших в новейшей истории. Влияние COVID-19 на здоровье и экономику на уровне индивидуумов и сообществ во всем мире было катастрофическим. Заболели более 90 миллионов человек, почти 2 миллиона погибли. Как показал бурный прошедший год, COVID-19 спровоцировал не только кризис в области здравоохранения и экономики, но и волну коррупции, пагубные последствия которой, помешавшие справедливому и равноправному предоставлению глобальной помощи, привели к смерти множества людей. Сообщения о коррупции во время пандемии COVID-19 получили глобальный резонанс. Коррупция в здравоохранении принимает самые разные формы: от взяточничества и хищений до завышения цен и фаворитизма. Однако если в период кризиса выводы из уже пройденных уроков так и не будут сделаны, потери могут оказаться еще масштабнее, - прокомментировали в Transparency International.

Transparency International — это глобальное движение, в основе которого лежит одна философия: мир, в котором правительство, компании, гражданское общество и повседневная жизнь людей свободны от коррупции. Имея более 100 отделений по всему миру и международный секретариат в Берлине, мы ведем борьбу с коррупцией, чтобы воплотить эту философию в жизнь. Индекс восприятия коррупции (ИВК) сводит воедино данные из различных источников, предоставляющих информацию о восприятии уровня коррупции в государственном секторе с позиции предпринимателей и экспертов по соответствующей стране.

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