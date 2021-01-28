Сенатор предложил чиновникам съездить в Москву, чтобы понять, как мы отстали 

Он подверг жесткой критике работу лабораторий по карантину растений.

Сегодня депутат Сената Ахылбек Куришбаев подверг жесткой критике работу лабораторий по карантину растений. Он подчеркнул, что недавний запрет Россией на ввоз казахстанских томатов и перца якобы из-за обнаружения в них вируса, произошел, в том числе, из-за неудовлетворительной работы лабораторий по карантину растений, сообщает zakon.kz.

В таких торговых войнах главным аргументом является научное подтверждение качества товара. А наша лабораторная база не выдерживает никакой критики. За 10 лет мы не смогли организовать, как следует, лабораторию карантина растений. Нет ни современной базы, ни профессиональных специалистов, владеющих современными методами исследований. Дошли до того, что просим ПЦР-тесты для диагностики вируса в России, у той страны, которая создает нам торговые барьеры. У нас же должно быть все свое, если хотим защитить отечественный бизнес и быть полноправными членами Союза. Я хочу посоветовать нашим должностным лицам, отвечающим за эту работу - съездите в Москву и посмотрите, как у них работает ВНИИ карантина растений. Тогда поймете, как мы отстали, - сказал сенатор Ахылбек Куришбаев.

По словам депутата, аналогичная ситуация наблюдается и в системе отечественной экспертизы ГМО-продукции, что вызывает значительные риски по завозу в нашу страну генетически модифицированных продуктов питания и семян.

Учитывая особую важность указанных вопросов как для экономики, так и для защиты здоровья наших граждан считаю необходимым провести ревизию всей нашей лабораторной базы, оказывающей услуги по экспертизе и принять необходимые меры по их модернизации, укрепив на современном уровне их кадровое, техническое и методическое обеспечение, - резюмировал Ахылбек Куришбаев на заседании Сената Парламента.

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