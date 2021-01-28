Срок обмена банкнот образца 2006 года завершается 1 февраля

Со 2 февраля их уже невозможно будет обменять.

Директор департамента наличного денежного обращения Нацбанка Жомарт Кажмуратов рассказал о завершении сроках приема и замены банкнот номиналами 2000, 5000, 10000 тенге образца 2006 года, передает zakon.kz.

Последним днем приема и замены банкнот номиналами 2000, 5000 и 10000 тенге образца 2006 года является 1 февраля 2021 года. Обмен проводится для физических лиц исключительно в филиалах Нацбанка. Адреса и контакты филиалов доступны на нашем сайте. Жомарт Кажмуратов.

По его словам, в случае наличия таких банкнот необходимо обратиться в ближайший филиал Нацбанка для замены указанных банкнот на действующие денежные знаки национальной валюты до 15:00 часов 1 февраля 2021 года.

Cо 2 февраля 2021 года банкноты номиналами 2000, 5000 и 10000 тенге образца 2006 года не подлежат приему и обмену на всей территории Республики Казахстан, - подчеркнул глава департамента.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы, то ответы можно получить через контакт-центр Национального Банка по номеру 1477.

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