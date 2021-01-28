Казахстанцы обсуждают новость об исчезновении противовирусных препаратов из-за вакцинации

Он также отметил, что принуждать к вакцинации в Казахстане никого не будут.

Пользователи Казнета распространяют аудиосообщение о том, что в ближайшее время полки аптек опустеют. В них перестанут завозить жаропонижающие и противовирусные препараты. Некоторые предполагают, что таким образом казахстанцев будут принуждать к вакцинации против COVID-19. Это не так, передает zakon.kz.

Эти слухи в прямом эфире телеканала "Хабар 24" опроверг и. о. заместителя председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК Нурлыбек Асылбеков, пишет stopfake.kz.

Вопросов об исчезновении лекарств из аптек не стоит. На складах дистрибьютора созданы запасы. Это запасы первого ряда, 44 наименования антиковидных препаратов, рассчитанных на более чем 60 000 человек. В том числе пять препаратов бесплатных. Это жаропонижающие и антикоагулянты, которые могут получить бесплатно до миллиона человек при наличии рецепта от врача. Нурлыбек Асылбеков.

Он также отметил, что принуждать к вакцинации в Казахстане никого не будут.

Согласно Кодексу "О здоровье народа и системе здравоохранения" любой гражданин РК имеет право на "дачу информированного согласия или отказа на лечение и проведение других медицинских вмешательств, в том числе профилактических прививок".

Дети от 16 лет и старше имеют право на информированный отказ от получения профилактической и консультативно-диагностической помощи.

В Министерстве здравоохранения РК также пояснили, что отказ от вакцинации не повлечет за собой административную или иную ответственность. Также не предусматривается отстранение от работы или увольнение.

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