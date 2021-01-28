Мамин: Основная задача на данный момент — проведение массовой вакцинации

Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в РК напряженная – республика вошла в "зону высокого риска".

Премьер-министр РК Аскар Мамин провел селекторное заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК, сообщает zakon.kz.

О санитарно-эпидемиологической ситуации доложил министр здравоохранения Алексей Цой, работе по производству вакцины – министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, контроле за соблюдением карантинных мер – министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, ситуации в регионах – акимы Акмолинской области Ермек Маржикпаев, Костанайской области – Архимед Мухамбетов, Северо-Казахстанской области – Кумар Аксакалов.

Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в РК напряженная – республика вошла в "зону высокого риска", в "красной зоне" находятся 8 регионов: города Нур-Султан и Алматы, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области. Ежедневно регистрируются порядка 1,5 тыс. новых случаев, показатель репродуктивности – 1,14. Загруженность инфекционных коек – 31%, реанимационных – 20%.

Отечественная вакцина QazCovid-in проходит III фазу клинических испытаний (предварительная эффективность – 96%). Проводится аттестация качества вакцины "Спутник V". Массовая вакцинация населения вакциной "Спутник V" планируется начать 1 февраля.

Глава правительства поручил Министерству образования и науки обеспечить выпуск опытной партии вакцины QazCovid-in на базе Института проблем биологической безопасности и опытно-промышленной партии – на производственной площадке ТОО "НПП "Антиген".

Премьер-министр поручил акиматам завершить закуп необходимого оборудования для хранения вакцины и обеспечить полную готовность прививочных пунктов до 1 февраля.

Министерству информации совместно с министерством здравоохранения дано поручение обеспечить информационно-разъяснительную работу о вакцинации против коронавирусной инфекции, совместно с министерством внутренних дел – своевременно пресекать факты провокации и распространения недостоверной информации по вопросам вакцинации.

Глава Правительства подчеркнул необходимость особого контроля вопросов безопасности работников, задействованных в противоэпидемических мероприятиях.

Обеспечение производства вакцины и проведение массовой вакцинации населения являются основными задачами Правительства в сфере здравоохранения на сегодняшний день, — сказал А. Мамин.

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