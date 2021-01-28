Цены на регистрацию лекарственных средств утвердили в Казахстане

Кроме того, утверждены цены по проведению оценки качества лекарственных средств и медицинских изделий.

Приказом и.о. министра здравоохранения РК от 20 января 2021 года утверждены цены на товары (работы, услуги), производимые или реализуемые субъектом государственной монополии, передает zakon.kz. В частности, утверждены цены по проведению экспертизы при государственной регистрации, перерегистрации и внесении изменений в регистрационное досье лекарственных средств и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения.

К примеру, экспертиза государственной регистрации оригинального однокомпонентного препарата оценена в 1 579 541 тенге за один препарат. За каждую дозу дополнительно придется доплатить 1 465 769 тенге.

Регистрация оригинального многокомпонентного лекарственного препарата стоит 1 702 488 тенге за препарат, за каждую дозу дополнительно - 1 394 870 тенге.

Полностью цены можно посмотреть здесь.

Также утверждены цены по проведению экспертизы при государственной регистрации, перерегистрации, внесении изменений в регистрационное досье лекарственных средств и медицинских изделий, оценке соотношения "польза-риск" лекарственных средств и медицинских изделий и оценке материалов для проведения клинических исследований лекарственных средств и медицинских изделий.

Так, за перерегистрацию оригинального однокомпонентного препарата нужно заплатить 693 346 тенге. За каждую дополнительную дозу - 661 808 тенге. Перерегистрация оригинального многокомпонентного лекарственного препарата стоит 757 022 тенге. За каждую дозу дополнительно - 725 302 тенге.

Полностью цены можно посмотреть здесь.

Кроме того, утверждены цены по проведению оценки качества лекарственных средств и медицинских изделий, зарегистрированных в Казахстане.

Все цены указаны без НДС.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (27 января).

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