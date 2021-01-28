Куата Хамитова приговорили к 6 месяцам ограничения свободы

Суд учел, что боец ранее не привлекался к ответственности и полностью признал свою вину.

Суд огласил приговор в отношении бойца ММА Куата Хамитова, который ранее призывал бить дезинфекторов на улице и стрелять по вертолетам, передает zakon.kz.

Суд признал Хамитова виновным и приговорил его к ограничению свободы на 6 месяцев. В течение этого времени спортсмену нельзя менять постоянное место жительства, работу, не выезжать за пределы города в другие местности без уведомления уполномоченного государственного органа, осуществляющего контроль за его поведением по месту жительства.

Вынося приговор, суд учел, что боец ранее не привлекался к ответственности и полностью признал свою вину.

На вопрос журналистов о том, будет ли обжалован приговор, Хамитов ответил, что пока не знает.

К слову, в этот же день Куат Хамитов выступал в суде с последним словом.

Для меня главное, чтобы я был выездной, какое бы наказание не дали. Мне нужно, чтобы я мог выезжать за рубеж. У меня есть цель, у меня есть бои, у меня есть планы, я хочу быть гражданином, который может уехать за границу, - говорил он.

В сентябре 2020 года казахстанский боец Куат Хамитов записал видео, на котором призывал бить дезинфекторов на улице и стрелять по вертолетам. Полиция завела на него уголовное дело по статье 272 ч. 3 "Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам либо провокация массовых беспорядков, а равно призывы к насилию над гражданами". Это нарушение наказывается ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок.

После этого Хамитов записал новое видео, на котором заявил, что видео было записано в шутку. Однако позже он сказал, что не отказывается от своих слов.

Суд начался 18 января. Дело рассматривали в сокращенном порядке. Прокурор просил назначить ему наказание в виде ограничения свободы в виде 1,5 лет.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!