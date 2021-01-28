С февраля станет платной трасса Капшагай-Талдыкорган 

Всего 18 республиканских трасс перейдут на платный режим до конца года.

Всего 18 республиканских трасс перейдут на платный режим до конца года, сообщает zakon.kz со ссылкой на inAlmaty.kz.

В МИИР РК сообщили, что продолжают работы по внедрению платного проезда на республиканских трассах. В 2021-ом году планируют поэтапный запуск системы взимания платы. Общая протяженность новых платных дорог должна составить 5 800 километров.

В тестовом режиме система заработала на пяти трассах:

Шымкент - граница Узбекистана (на Ташкент);Уральск - граница России (на Саратов);Уральск - граница России (на Самару);Актобе - граница России (на Оренбург);Щучинск — Петропавловск.

На этих дорогах с марта платный проезд будет работать в обычном режиме.

В феврале систему взимания платы начнут тестировать на еще на четырех участках, включая трассы Капшагай-Талдыкорган. Другие это: Шымкент - Кызылорда, Шымкент - Тараз и Тараз - Кайнар.

В марте 2021-го года количество новых платных автотрасс в Казахстане будет девять. В феврале в тестовом режиме заработают еще девять республиканских автодорог.

Еще планируют перевести на стандартный режим уже в апреле. Это трассы:

Карабутак - Кызылорда;Актобе - Уральск;Атырау - Бейнеу - граница Узбекистана;Актау - Бейнеу;Костанай - граница России (на Троицк);Нур-Султан - Костанай;Павлодар - граница России (Омск);Нур-Султан - Павлодар;Павлодар - Семей — Калбатау.

Всего до 2024-го года планируется довести протяженность платных трасс до 11 тысяч километров. На данный момент платные автодороги функционируют на четырех трассах: Нур-Султан - Щучинск, Нур-Султан - Темиртау, Алматы - Хоргос и Алматы - Капшагай.

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