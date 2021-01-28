Пьяного дебошира сняли с поезда в Акмолинской области

Он находился в состоянии алкогольного опьянения "средней" степени.

С начала января транспортными полицейскими с пассажирских поездов были сняты более 90 граждан, сообщает zakon.kz.

По прибытию пассажирского поезда сообщением "Актобе-Алматы", в дежурную часть Линейного отделения полиции на станции Аральск, по акту начальника данного поезда был передан правонарушитель, первый заместитель начальника Департамента полиции на транспорте Калижан Кобландин

При проверке транспортные полицейские установили жителя Туркестанской области 1982 года рождения, который находился в пьяном виде в общественном месте и нарушал общественный порядок.

По словам Кобландина, аналогичный случай имел место на станции Жаксы Акмолинской области. В этот раз стражи порядка с пассажирского поезда сообщением "Алматы-Костанай" сняли 39-летнего мужчину, который находясь в поезде в состоянии алкогольного опьянения, вел себя неадекватно, выражался нецензурной бранью в общественном месте, тем самым выражал неуважение к окружающим, нарушая общественный порядок и спокойствие пассажиров.

Согласно заключению медицинского освидетельствования, мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения "средней" степени.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции на транспорте, в отношении правонарушителей были составлены административные протокола по ст. 440 КоАП РК (Появление в общественных местах в состоянии опьянения) и по ст. 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство) и им наложены штрафы в размере 15 МРП.

Напомним, что с начала января текущего года транспортными полицейскими страны были сняты с пассажирских поездов 93 лица, в том числе за распитие алкогольных напитков - 73 и за мелкое хулиганство - 25 человек.

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