Киркоров выступит на Евровидении, но не от России

Он шокировал новостью.

Знаменитый российский певец Филипп Киркоров решил выступить на Евровидении. Правда, представит он не Россию, передает zakon.kz.

Грандиозную новость о своем участии в песенном конкурсе Киркоров опубликовал в Instagram.

Теперь официально! Мы едем покорять Евровидение 2021 вместе с Натальей Гордиенко от Молдовы! Наша международная команда готовит очень сладкую премьеру! Новая песня уже совсем скоро! Я уверен, мы вас удивим. Начинаем обратный отсчет, - написал Киркоров.

Кто поедет от России, пока не известно. Была информация, что выступить готов скандальный рэпер Моргенштерн, его кандидатуру уже поддержали продюсеры Иосиф Пригожин и Тимати.

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