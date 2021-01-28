Гололед ожидается в трех областях Казахстана  

Местами ожидается туман.

В трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Жамбылской области местами ожидается туман, гололед. Также местами ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 15-20 м/с, 30 января -1 февраля порывы 23-28 м/с.

В Таразе временами ожидается туман. 1-2 февраля временами ожидается гололед. 30 января-1 февраля ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с, временами 23 м/с.

В Акмолинской области местами ожидается туман. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман, гололед. Ветер юго-восточный местами 15-20 м/с.

В Уральске ночью и утром 29 января ожидается туман.

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