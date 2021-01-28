Роль тенге во взаимной торговле в ЕАЭС увеличилась за последние 7 лет

Особо следует отметить значительную долю тенге в торговле с Кыргызстаном.

Доля национальных валют стран ЕАЭС в обслуживании мировой торговли составляет около 2%, но внутри ЕАЭС достигнуты весомые успехи – уже 74% взаимной торговли осуществляется в национальных валютах. Об этом говорится в аналитическом докладе Евразийского банка развития (ЕАБР) "Повышение роли национальных валют ЕАЭС в международных расчетах", передает zakon.kz.

Вместе с тем, как отмечают аналитики, есть потенциал дальнейшего роста.

Фундаментально повышение роли национальных валют в ЕАЭС и мире может быть обеспечено устойчивым экономическим ростом, опережающим ростом внешней торговли, диверсификацией товарной структуры экспорта и денежно-кредитной стабильностью. Главный экономист ЕАБР и ЕФСР Евгений Винокуров.

В торговле стран ЕАЭС с третьими странами доля национальных валют в обслуживании платежей за импорт в среднем составляет около 24%. Достаточно весома доля рубля в обслуживании торговли с Турцией, Индией и Китаем (доля рубля в перечислениях за импорт составляет 34%, 21% и 4% соответственно). В обслуживании экспорта их доля значительно ниже – по итогам 2019 г. она не превышала 9%.

Во многом это связано со значительной долей экспорта топливно-энергетических товаров, платежи за которые преимущественно осуществляются в долларах.

По мнению Винокурова, одним из основных препятствий для усиления роли национальных валют стран ЕАЭС остаются проблемы в макроэкономической плоскости. Прежде всего выделяются сохраняющиеся высокие транзакционные издержки использования нацвалют, что связано с низким уровнем диверсификации экономик, относительно слабой макроэкономической стабильностью в ряде стран региона и недостаточным уровнем развития финансовых рынков.

Вместе с тем аналитики ЕАБР видят дальнейший потенциал как во взаимных расчетах внутри ЕАЭС, так и в обслуживании внешней торговли.

Во внутренних взаимных расчетах стран ЕАЭС по итогам последних 7 лет платежи в национальной валюте увеличились с 63% в 2013 г. до 74% по итогам 2019 г.

При этом за последнее пятилетие доля доллара снизилась с 25% в 2015 г. до 19% в 2019 г., а евро занимает скромное место во взаиморасчетах стран Союза – около 7% за рассматриваемый период, - отмечают эксперты.

В докладе отмечается, что достаточно активно в обслуживании торговых операций используется тенге.

Особо следует отметить значительную долю тенге в торговле с Кыргызстаном. Роль национальной валюты Казахстана продолжает увеличиваться: если в 2013 г. доля тенге во взаимной торговле РК-КР составляла 15%, то в 2019 г. она достигла 19%. В торговле между Россией и Казахстаном доля тенге составляет 5%, значительно увеличившись по сравнению с 2% в 2013 г.

Мы видим дальнейший потенциал тенге по мере углубления экономической интеграции в регионе, например, в обслуживании торговли с Узбекистаном, - заключили эксперты ЕАБР.

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