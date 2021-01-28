12 заведений Нур-Султана приостановили деятельность из-за нарушения карантина

Главный санврач столицы строго запретил веселиться в барах и ресторанах после 20.00 вечера.

В Нур-Султане ряд предпринимателей, вопреки действующему постановлению, где указаны ограничительные меры, до сих пор не соблюдают требования. Тем самым увеселительные заведения подвергают всех жителей риску заразиться коронавирусом и введению ужесточений ограничительных и карантинных мер в столице, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

В списке нарушений – проведение массовых мероприятий, несоблюдение режима работы и установленного количества посетителей, игнорирование запрета на работу, а также нарушение масочного режима работниками общественных заведений.

Так, на сегодняшний день всего судом приостановлена деятельность 12 общественных заведений и наложены административные штрафы: караоке-бар "Жаным сол", ночной клуб "Алания" (по ул. Манаса, 9/1), караоке - бар "Tequila", ресторан "Золото", лаундж бар "Echo", лаундж бар "Сторис", компьютерный клуб "Raspawn", батутный парк "Kango", лаундж бар "Abba", ресторан-караоке "GINZA", магазин "Табыс".

На различные ухищрения идут и столичные предприниматели. Субъект предпринимательства ТОО "Золото-Астана", осуществляющий деятельность в ресторане "ZOLOTO", неоднократно за нарушение ограничительных и карантинных мер был привлечен к административной ответственности. Далее в целях избежания больших административных штрафов, ТОО "Золото-Астана" заключил договор аренды с физическим лицом Темирбулатовой Д.М. (как было установлено позже являлась работником ресторана). За невыполнение предписания об устранении нарушений, материалы дела были направлены в суд. Судом вынесено решение о приостановлении деятельности ресторана "ZOLOTO" и наложен административный штраф в размере более 100 МРП.

Несмотря на действующий запрет, 27 января в 23.05 часов мобильной группой выявлен атмосферный бар "Панаехали". Администрация заведения пошла на хитрость: главный вход для видимости был закрыт. Чтобы попасть в бар гости проходили через кухню заведения, а затем в зал, - сообщили пресс-службе ДП Нур-Султана.

Также в ходе рейда мониторинговой группой в 00.44 часов было выявлено нарушение со стороны кафе "Банзай", в котором веселились посетители, нарушая санитарные нормы.

Как рассказали полицейские, режим карантина сознательно нарушают не только владельцы увеселительных заведений. В ходе ночных рейдов мобильная группа также выявила работающие в запрещенное время лото-клубы, компьютерные клубы и магазины.

Главный санврач столицы строго запретил веселиться в барах и ресторанах после 20.00 вечера. Нарушителям грозит штраф. Бизнесменам придется заплатить больше 600 тысяч, гостям – более 87 тысяч тенге.

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