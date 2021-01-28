Движение автобусов в воскресенье приостановили в ЗКО 

Карантинные ограничения в регионе были усилены с 25 января.

Главный государственный санитарный врач ЗКО Мухамгали Арыспаев внес дополнения в постановление от 21 января, передает zakon.kz.

Так, работа общественного транспорта будет приостановлена в воскресные дни 31 января и 7 февраля для проведения дезинфекционных мероприятий.

Карантинные ограничения в регионе были усилены с 25 января. Ранее в области было выявлено 89 новых случаев заражения COVID-19.

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