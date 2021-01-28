Токаев поставил задачи перед главой нового Агентства

Глава государства поручил Элиманову усилить работу по противодействию теневой экономике, обеспечив при этом защиту интересов добросовестного бизнеса и исключив необоснованное вмешательство в его деятельность.

Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию о планах работы недавно созданного Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу на предстоящий период, а также отчет о результатах деятельности упраздненного Комитета по финансовому мониторингу за 2020 год.

Президенту было доложено о подготовке к проведению второго раунда взаимной оценки реализации норм Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в рамках Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Глава государства поручил Жанату Элиманову усилить работу по противодействию теневой экономике, обеспечив при этом защиту интересов добросовестного бизнеса и исключив необоснованное вмешательство в его деятельность.

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