ДНК-тест опроверг отцовство 90-летнего актера Ивана Краско

Санта-Барбара продолжается.

Российский актер Иван Краско, заявивший об отцовстве в 6-ой раз, не является отцом этого ребенка, сообщает zakon.kz.

Результаты ДНК-теста объявил ведущий программы Первого канала "На самом деле" Тимур Еремеев.

По информации "Московского Комсомольца", на проведении теста настояла бывшая жена Краско Наталья Вяль, которая считает, что девушка актера - Юлия Кичемасова могла забеременеть от другого и использовать ребенка, чтобы завладеть дачей актера.

Тут еще объявился некий Владимир Кузнецов, который заявил, что состоит в отношениях с Юлией, живет с ней в Ижевске, а Дарья его дочь. Так и вышло, тест показал, что он настоящий отец Дарьи.

В итоге в программе были обнародованы выводы специалистов, проводивших ДНК-экспертизу: "Вероятность того, что Иван Иванович — отец Дарьи составляет 0 процентов!"

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